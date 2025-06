Na dan prišla zastrašujoča ruska vojna karta, Ukrajina: »Gre za golo preživetje!«

Ukrajinski uradniki so objavili zemljevid, ki naj bi razkrival dolgoročne vojaške cilje Kremlja, daleč širše od trenutno okupiranih območij. Ta razkritja prihajajo v času, ko Rusija poroča o novih prodorih v regije, ki jih doslej ni uspela zavzeti.

Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je njihova 90. tankovska divizija dosegla zahodno mejo oblasti Doneck in napreduje proti Dnipropetrovski oblasti. To naj bi pomenilo prodor na novo območje, ki ga Moskva doslej še ni uradno anektirala. Prav tako so se pojavila poročila o prodoru v Sumsko regijo. Te navedbe za zdaj niso neodvisno potrjene, kar poudarja tudi ameriški Inštitut za preučevanje vojne (ISW).

Zemljevid ruskih ambicij: Od Donbasa do Odese

Namestnik vodje kabineta ukrajinskega predsednika, polkovnik Pavlo Palisa, je prejšnji teden medijem predstavil zemljevid, ki prikazuje domnevne ruske načrte zavzetja regij Doneck in Lugansk do 1. septembra letos, regij Odesa in Mikolajiv pa do konca leta 2026. Če bi se ti načrti uresničili, bi Rusija zavzela več kot polovico Ukrajine – skupno kar 207.000 kvadratnih kilometrov.

Palisov zemljevid predvideva tudi ustvarjanje tampon cone vzdolž severne meje z Rusijo do konca leta 2025 ter okupacijo celotne vzhodne obale reke Dneper. Namen teh potez bi bil Ukrajini onemogočiti dostop do Črnega morja.

Komunalni delavci odstranjujejo ruševine ob poškodovani stanovanjski stavbi po napadu z dronom v Odesi, 10. junija 2025. FOTO: Oleksandr Gimanov Afp

Ljudje si ogledujejo poškodovano stavbo po ruskih napadih z droni na ukrajinsko prestolnico Kijev, 10. junija 2025. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp

Geopolitične posledice in odzivi

Bivši ruski predsednik in sedanji podpredsednik varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev je novo operacijo označil kot del »nove realnosti na terenu«. Gre za izraz, ki ga Kremelj uporablja za označevanje stanja na bojiščih, s čimer želi prisiliti Ukrajino k sprejemanju novih meja v morebitnih mirovnih pogajanjih.

Vendar analitiki opozarjajo, da Rusija kljub trenutnemu pospeševanju napadov ne bo mogla dolgoročno ohranjati takšnega tempa. Britanski strokovnjak Jack Watling je že maja ocenil, da bi Moskva lahko preizkusila ukrajinske obrambne linije v Sumi in Zaporožju, a glavno žarišče ostaja območje Donecka, zlasti mesta Kostjantinivka in Pokrovsk.

Ženska in otrok hodita mimo zažganega avtomobila in uničene stavbe po napadu z droni v Odesi, 10. junija 2025. FOTO: Oleksandr Gimanov Afp

Helikopter gasi požar po napadu brezpilotnega letala v Kijevu. FOTO: Oleksii Filippov Afp

Ukrajina: »Če ne ukrepamo, izgubimo vse«

»Gre za vprašanje golega preživetja, ne le strahu pred eskalacijo,« je za Newsweek opozorila Elina Beketova iz Centra za analizo evropske politike (CEPA). Dodala je, da bi vsakršno oklevanje ali neodločnost s strani Ukrajine omogočilo Rusiji nadaljevanje invazije brez večjih ovir.

Medtem ko se odvijajo spopadi na novih frontah, ukrajinska stran opozarja, da bi se lahko prizorišče vojne še bistveno razširilo, če Putinovi načrti ne bodo zaustavljeni.