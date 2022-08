Na bencinski črpalki več dni točili dizel namesto bencina: osmoljenih 500 voznikov

Na bencinski črpalki Ina v hrvaški Donji Dubravi so vozniki več dni točili dizel namesto bencina. V rezervoarju za gorivo eurosuper 95 je bilo dizelsko gorivo. Napačno gorivo je natočilo okoli 500 voznikov.

Avtomehanik Sven Hunjani je povedal, da je od 11. do 13. julija prejel ducat vozil z istega območja in z enakimi težavami. Poročali so, da je vozilo izgubilo moč in se čez čas popolnoma zaustavilo. Ker niso vedeli, kaj se dogaja s prvimi avtomobili, so se lotili natančnega pregleda najpogostejših napak, a tudi takrat niso ugotovili ničesar. Šele ko so izčrpali gorivo, so videli, kaj povzroča težavo.

Na bencinskem servisu pravijo, da lahko vsi, ki so natočili napačno gorivo, izdelek reklamirajo po uradni poti, poročajo hrvaški mediji.