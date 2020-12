Na Balkanu veliko število umrlih, tudi znanih osebnosti

Več kot 220 tisoč okuženih, veljajo strogi ukrepi



Na Hrvaškem maske tusi za tiste, ki so preboleli virus



V BiH pravijo, da so razmere stabilne

Nova koronavirusna bolezen 19 je v Srbiji zahtevala več kot 2000 življenj, potem ko je v zadnjih 24 urah umrlo še 56 bolnikov. Umrlo jih je skupno 2005, v zadnjih 24 urah so potrdili 6557 novih okužb ob opravljenih 15.697 testih.V bolnišnicah se zdravi 8209 bolnikov s covidom-19, od katerih jih 283 potrebuje podporo medicinskega ventilatorja.V novi covidni bolnišnici z 930 posteljami, ki so jo odprli v petek v beograjskem predmestju Batajnica, se zdravi 324 bolnikov, od tega 39 na intenzivni negi. Od začetka epidemije so v državi opravili več kot 1,91 milijona testov in potrdili skupno 226.209 okužb. V Srbiji od minulega petka veljajo zaostreni ukrepi. Restavracije, lokali, nočni klubi in splavi so med delavniki odprti od 5. do 17. ure. Zaprti morajo biti od petka od 17. ure do ponedeljka do 5. ure. Dostava hrane je mogoča 24 ur na dan, neprekinjeno so lahko odprte tudi lekarne in bencinske črpalke. Konec tedna, v enakem obdobju kot gostinski lokali, so zaprti tudi trgovski centri in trgovine z oblačili. Takrat so zaprti tudi fitnesi, frizerski in kozmetični saloni, bazeni ter športni objekti in površine. Konec tedna so lahko do 21. ure odprte trgovine z živili in trafike.Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 5356 testih potrdili 1886 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je pozitiven skoraj vsak četrti test. Umrlo je 59 bolnikov s covidom-19, je objavil nacionalni štab civilne zaščite na današnji novinarski konferenci. Kot so dodali, je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev 1154. delež pozitivnih testov v preteklih 14 dneh znašal 35,6 odstotka, medtem ko je bilo od začetka razglasitve epidemije pozitivnih 23 odstotkov od skupaj skoraj 816.300 testov. Vodja HZJZ je tudi dejal, da so v soboto sprejeli sklep, da morajo tudi tisti, ki so okrevali po bolezni covid-19, še naprej uporabljati zaščitne maske. Pojasnil je, da ni znanstvenih dokazov, da imuniteta ne vpliva na prenos virusa.Na Hrvaškem je trenutno 22.124 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2629 bolnikov s covidom-19, na ventilatorjih je 277 bolnikov. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so potrdili skoraj 152.300 okužb z novim koronavirusom. Doslej je bilo umrlo 2231 bolnikov s covidom-19. Okrevalo je nekaj manj kot 128.000 obolelih. V samoizolaciji je trenutno skoraj 52.800 ljudi.V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah po 1700 testih potrdili 436 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je 55 bolnikov s covidom-19, kažejo podatki zdravstvenih oblasti obeh Razmeroma majhno število novih okužb je posledica manjšega števila testiranj na okužbo, ki je običajno ob koncih tedna, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V Federaciji BiH je ob 351 novih okužbah v zadnjem dnevu umrlo 39 bolnikov, v Republiki srbski pa ob 85 novih okužbah 16 bolnikov.Po ocenah zdravstvenih strokovnjakov so epidemiološke razmere v državi stabilne.