Na Balkanu se situacija slabša, če se od tam vračate, 14-dnevna karantena

Z Balkana tudi danes poročajo o novih okužbah z novim koronavirusom. V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 84 novih okužb, kar je največ od odprave večine ukrepov zaradi epidemije konec maja. V Severni Makedoniji so potrdili 156 novih okužb, umrlo je še šest bolnikov. V Srbiji so potrdili 93 novih okužb, umrla je še ena oseba.V BiH so v zadnjem dnevu potrdili 54 novih okužb v Federaciji BiH in 31 v Republiki Srbski. Samo v Sarajevu so jih potrdili 14. Skupno so v državi doslej potrdili več kot 3.280 okužb, zaradi covida 19 je umrlo 164 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.Predstavniki kriznih štabov obeh entitet so ob porastu okužb prebivalce pozvali k spoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, kot sta razdalja med ljudmi in higiena rok, ob tem pa opozorili na možnost okrepitve nadzora tudi s pregledi inšpektorjev. Vodja kriznega štaba Sarajevskega kantonaje napovedala, če se bo visoko število novih okužb nadaljevalo v prihodnjih dneh, bodo zmanjšali dovoljeno število ljudi v zaprtih prostorih in uvedli nove omejitve v javnem prevozu. Opozorila je na množično druženje ljudi v restavracijah in lokalih v Sarajevu.V Severni Makedoniji, kjer se od začetka meseca soočajo z novim valom okužb, so v zadnjih 24 urah potrdili 156 novih okužb, od tega 100 v Skopju. Skupno so jih do zdaj potrdili 4.820. Zaradi covida 19 je umrlo še šest ljudi, skupno 222.Minister za zdravjeje sporočil, da bodo objavili imena ljudi, ki zavračajo samoizolacijo, saj pomenijo tveganje za zdravje ljudi. Šlo naj bi za okoli 450 ljudi, s katerimi ni mogoče vzpostaviti stika ali so epidemiologom dali napačne podatke, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.V Srbiji so medtem v zadnjih 24 urah potrdili 93 novih okužb z novim koronavirusom, zaradi covida 19 je umrla še ena oseba. Skupno so v državi do zdaj potrdili 12.709 okužb, umrlo je skupno 259 bolnikov. Aktivnih primerov je trenutno 628, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.O povečanju števila okužb v zadnjih dneh poročajo tudi s Kosova, kjer so jih do četrtka potrdili skupno 1.916. V četrtek so poročali o 83 novih okužbah. Zaradi covida 19 je doslej umrlo 34 ljudi.