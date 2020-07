Na Balkanu koronakriza vedno hujša: rekordi padajo iz dneva v dan

Preverite še, kakšno je najnovejše stanje v Sloveniji.

Koronavirus na Balkanu ne popušča. Iz Bosne in Hercegovine poročajo o novem rekordu, visoke številke beležijo tudi v Srbiji.V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 67 novih primerov. Trenutno je pri naših južnih sosedih 727 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega se v bolnišnici zdravi 125 oseb, šest bolnikov diha ob pomoči ventilatorja. Poročajo tudi o eni smrti. V četrtek so testirali 1.750 oseb.Na Hrvaškem je še vedno največ okuženih v Vukovarsko-sremski županiji, v Zagrebu je 129 okuženih, na območju Splita 122, v Istri pa 72.Stanje v Bosni in Hercegovini pa se ne umirja. V četrtek so opravili 1.756 testiranj, od tega je bilo pozitivnih na okužbo kar 432 oseb, kar je po številu največ potrjenih okužb v enem dnevu od izbruha epidemije. 11 oseb je v zadnjih 24 urah zaradi koronavirusa umrlo.Položaj je alarmanten tudi v Srbiji, kjer so odkrili novo žarišče. V Aleksincu so testirali 320 oseb in okužbo potrdili pri kar 70 . V Srbiji so skupno v zadnjih 24 urah našteli novih 339 okužb s koronavirusom in osem smrtnih žrtev.