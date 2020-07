Na Balkanu hitro širjenje: 19 smrtnh žrtev v dveh državah

Policijska ura?

V Srbiji so v zadnjih 24 urah zabeležili 357 novih okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo še 11 bolnikov. Skupno je v Srbiji zaradi covida-19 doslej umrlo 341 ljudi. V Severni Makedonijo so potrdili 163 novih okužb in osem smrti, poročajo tuje tiskovne agencije.V Srbiji so doslej opravili 464.171 testov na okužbo, v zadnjih 24 urah 8567, je objavljeno na spletni strani covid.rs.V Srbiji so doslej potrdili 17.076 okužb z novim koronavirusom. Trenutno je v državi 3173 aktivnih primerov novega koronavirusa. Med bolniki s covidom-19, ki potrebujejo zdravljene v bolnišnici, jih je 118 na ventilatorjih. Odstotek smrtnosti je dva odstotka.V Srbiji je po poročanju Blica največjo polemiko sprožilo napovedana ponovna uvedba policijske ure za vikend v Beogradu in morda v vsej državi. Minister za zdravjeje ob tem sporočil, da bo dokončno odločitev sprejel krizni štab v prihodnjih dveh dneh.Namestnica direktorja srbskega Inšituta za javno zdravjeje danes ocenila, da v Srbiji ne bi bili potrebni novi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, če bi prebivalci v Srbiji spoštovali splošne preventivne ukrepe in se ne bi zbirali predvsem v zaprtih prostorih, poroča srbski Danas.V Severni Makedoniji so v zadnjem dnevu potrdili 163 novih okužb z novim koronavirusom in osem smrti zaradi covida-19, je sporočilo makedonsko ministrstvo za zdravje. Več kot polovica novih okužb je v Skopju, kjer je tudi največje število smrti, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.V državi so v zadnjih 24 urah opravili 1794 testiranj. Skupno so v Severni Makedoniji od začetka epidemije potrdili 7406 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 359 bolnikov. V državi je trenutno 3493 aktivnih primerov novega koronavirusa.