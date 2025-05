Na avstrijskem Štajerskem spodletel vpis sporne himne v ustavo

V deželnem parlamentu avstrijske Štajerske je danes spodletel poskus vlade, ki jo sestavljajo svobodnjaki (FPÖ) in ljudska stranka (ÖVP), da bi v deželno ustavo vpisali sporno himno Dachsteinska pesem (Dachsteinlied), ki opeva tudi ozemlje Slovenije. Predlog namreč ni zbral potrebne dvotretjinske večine, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

FPÖ in ÖVP imata v 48-članskem deželnem parlamentu v Gradcu sicer večino s 17 oz. 13 poslanci, a ta za spremembo ustave ne zadostuje. Opozicija, ki jo sestavljajo socialdemokrati (SPÖ), Zeleni, liberalni Neos in komunisti (KPÖ), je glasovala proti predlogu vpisa besedila deželne himne v ustavo.

Predlog je štajerska deželna vlada pod vodstvom skrajno desnih svobodnjakov razgrnila ob prevzemu oblasti decembra lani.

Opeva ozemlje, ki je na območju Slovenije

Himna je za Slovenijo sporna, ker v delu besedila, ki izvira iz 19. stoletja, opeva ozemlje avstrijske Štajerske, ki da se razteza do bregov Save in Drave, na območje današnje Slovenije.

Do načrtov so bile kritične organizacije slovenske manjšine v Avstriji, pa tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je ob nedavnem obisku na Dunaju izrazila upaje, da bo avstrijska Štajerska opustila sporne načrte o vpisu deželne himne v ustavo.

Socialdemokrati so danes tudi na javni prireditvi na mejnem prehodu s Slovenijo na Radeljskem prelazu izrazili nasprotovanje predlogu in hvalili dobre odnose s Slovenijo. »Modro-črna deželna vlada s svojo simbolno politiko okrog deželne himne ogroža to sodelovanje in dobre odnose z našo sosednjo državo,« je dejal njihov poslanec Max Lercher.