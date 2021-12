Na Aljaski izmerjene rekordno visoke temperature, znanstvenik: To je absurdno

Na otočju Kodiak so temperature zraka v nedeljo dosegle 19,4 stopinje Celzija, kar je najvišja vrednost, ki so jo kdaj zabeležili na Aljaski v decembru, je povedal znanstvenik Rick Thoman iz aljaškega centra za ocenjevanje podnebja (ACCAP). Situacijo je označil za absurdno.

Eksplozije toplega in vlažnega vremena sredi zime so v zadnjih dveh desetletjih na Aljaski postale pogostejši pojav, kar je znak podnebnih sprememb, pravi Thoman. »Točno to pričakujemo v svetu, ki se segreva,« je dejal. Študija, ki je bila prejšnji mesec objavljena v reviji Nature Communications, predvideva arktično podnebje z več zimskega dežja kot snega, vse skupaj pa se začne pojavljati okoli leta 2060 ali 2070.

V notranjosti Aljaske doživeli najhujšo zimsko nevihto po letu 1937

Najresnejše posledice za Aljaščane najverjetneje predstavljajo ogromne količine padavin v notranjosti države, kjer je območje Fairbanksa prizadela najhujša zimska nevihta po letu 1937. V nedeljo je tako zapadlo toliko snega, da se je zrušila streha edine trgovine v mestu Delta Junction. Kar je še huje, močnemu sneženju so sledili hudourniki, led pa je skupnost odrezal od sveta. Situacija je že dobila poseben vzdevek Icemageddon. Podobno je tudi drugod na skrajnem severu, kjer se je zimsko deževje izkazalo za zahrbtno za ljudi in živali, ki tam živijo in se pasejo, saj led na tleh prekrije vire hrane. Takšne težave naj bi bile vedno pogostejše.