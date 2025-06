Muzej v vesoljski ladji bo za obiskovalce pravo doživetje (VIDEO)

V Los Angelesu v ameriški zvezni državi Kalifornija nastaja muzej Lucas. Nastal je na nekdanjem parkirišču v parku Exposition v središču mesta in spominja na vesoljsko ladjo.

Muzej, ki ga bodo odprli prihodnje leto, bo posvečen umetnosti: stripom Charlesa M. Schulza (Peanuts oziroma Arašidki v slovenščini) in Alexa Raymonda (Flash Gordon), filmski konceptualni umetnosti Neala Adamsa (Batman) in Ralpha McQuarrieja (Vojna zvezd), slikam Fride Kahlo in Jacoba Lawrencea, fotografijam Gordona Parksa in Dorothee Lange ter ilustracijam Normana Rockwella in N. C. Wyetha.

Za oblikovanje 4,3 hektarja velike krajine in zavite stavbe, vredne milijardo evrov, sta ameriški filmar George Lucas in njegova žena Mellody Hobson izbrala Mio Lehrer in njeno losangeleško podjetje Studio-MLA. Naročila sta ji, da morajo zgodbo pripovedovati tako notranjost muzeja kot krajina.

V dnevu vožnje zamenjamo več okolij, kot Bi jih v večini držav v celem tednu.

Muzej sestavlja več con, vsaka bo iz različnih materialov in barvnih lestvic ter uokvirjenih pogledov. Osenčena pot, ki se bo vila vzdolž travnika in vzpenjala proti hribovitemu kanjonu, bo za obiskovalce posebno doživetje. Z rastlinami porasla rešetka, znana kot viseči vrt, bo od obiskovalcev zahtevala, da se za trenutek ustavijo in opazujejo zgodbo okolice. »Vsak biom razkrije nekaj novega, vsaka pot namiguje na to, kaj je pred nami, ne da bi to izdala,« je za Los Angeles Times dejal Kush Parekh iz Studia-MLA.

Ključna tema celotne zgodbe muzeja je raznolik teren Kalifornije – države, v kateri po besedah Lehrerjeve ​​»v dnevu vožnje zamenjamo več okolij, kot bi jih v večini držav v celem tednu«. Arhitektka vznožja in doline, gozdičkov in kanjona, planot ter ravnic Sierre in Osrednje doline imenuje koreografija kraja. Druga, bolj subtilna plast te pripovedi, pa je čas. Rastline so bile posajene tako, da bodo cvetele v različnih letnih časih in na različnih krajih. »Vsak mesec, vsak obisk se zdi drugačen,« je dejal Parekh.