Muslimanske romarje bo obvladovala tudi umetna inteligenca

V Savdski Arabiji se je včeraj začel hadž, tradicionalno letno romanje muslimanov z vsega sveta v sveto mesto Meka. Tja se je že pred uradnim začetkom po podatkih savdskih oblasti zgrnilo več kot milijon vernikov.

Romanje v Meko so v zadnjih desetletjih zaznamovali nesreče in incidenti s številnimi mrtvimi, od stampedov množice do napadov skrajnežev. Številne smrti so bile tudi zaradi visokih temperatur, zato oblasti tokrat obljubljajo varnejši potek in vrsto ukrepov za lajšanje vročine in strožji nadzor nad romarji, da bi preprečile prihode neregistriranih udeležencev.

Lani je v času, ko so temperature občasno celo presegle 50 stopinj Celzija, umrlo najmanj 1300 ljudi. Ta teden naj bi temperature glede na napovedi presegle 40 stopinj Celzija. Letos so pokrita senčna območja razširili za 50.000 kvadratnih metrov, na voljo bo več tisoč dodatnih zdravnikov in reševalcev, med hadžem pa bo delovalo tudi več kot 400 točk za hlajenje, je povedal minister za hadž Tavfik Al Rabiah.

Oblasti si bodo za boljše spremljanje in obvladovanje množice romarjev pomagale tudi z najnovejšo tehnologijo umetne inteligence, vključno z videoposnetki in podatki, ki jih zbirajo z droni.

Hadž je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoletni in zdravi musliman, ki ima dovolj sredstev, da si to lahko privošči. V okviru obredov se romarji večkrat sprehodijo okoli svetišča kaba v Veliki mošeji v Meki. Vrhunec petdnevnega romanja pa je dan pred kurban bajramom, ko se vsi romarji zberejo na gori Arafat, na kateri naj bi imel prerok Mohamed svojo zadnjo pridigo.

Tu romarji molijo in berejo verze iz Korana ter premišljujejo o sebi in svojih dejanjih. Po sestopu z gore sledi tradicionalno kamenjanje hudiča v Mini. Ta obred zaznamuje tudi začetek kurban bajrama, ki je poleg ramazanskega bajrama drugi najpomembnejši praznik za muslimane.