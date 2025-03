Muskova raketa že spet eksplodirala

Z izstrelišča družbe SpaceX na jugu ameriške zvezne države Teksas so predvčerajšnjim že osmič poskusno izstrelili raketo Starship, ki pa je po nekaj minutah eksplodirala. Zaradi ostankov rakete so na Floridi začasno zaprli štiri letališča.

Raketni sistem je v četrtek ob 18.30 po krajevnem času vzletel z izstrelišča SpaceX Starbase tik ob meji z Mehiko.

Med preizkusom je podjetje milijarderja Elona Muska ponovilo podvig iz prejšnjih poskusov in prva stopnja Super Heavy se je vrnila na izstrelišče, a je nato zgornja stopnja rakete, imenovana Starship, že po nekaj minutah eksplodirala. Načrtovano je bilo sicer, da bi Starship po nekaj več kot eni uri poleta pristal v Indijskem oceanu.

PREJŠNJIČ se je zgodilo isto.

»Lahko potrdim, da smo izgubili stik z raketo. Žal se je to zgodilo tudi prejšnjič,« je dejal tiskovni predstavnik družbe SpaceX Dan Huot, pri čemer je imel v mislih januarski polet, ki se je prav tako končal z razpadom zgornje stopnje rakete nad Karibi.

Zaradi ostankov rakete so na Floridi začasno zaprli štiri letališča, med drugim v Miamiju in Fort Lauderdalu. Kot je razvidno s posnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih, so ostanki rakete dosegli Bahame.

V nebo je poletela, a tam ni dolgo ostala.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je sporočila, da bo moral SpaceX pred ponovnim poletom opraviti preiskavo. »V sodelovanju s FAA bomo izvedli temeljito preiskavo in izvedli korektivne ukrepe,« je sporočilo Muskovo podjetje.

Najmočnejša doslej

Raketo Starship – sestavljeno iz približno 70 metrov dolge prve stopnje Super Heavy in približno 50 metrov dolge zgornje stopnje Starship – so zasnovali tako, da bo omogočala polete s človeško posadko na Luno in Mars. Musk želi raketo brez posadke proti Marsu poslati že prihodnje leto, SpaceX pa ima pogodbo tudi z ameriško vesoljsko agencijo Nasa za vrnitev astronavtov na Luno.

Starship velja sicer za najmočnejšo raketo doslej. Ima dvakrat večji potisk kot rakete Saturn V, ki so poganjale misije Apollo, s katero so Američani pred desetletji že potovali na Luno.