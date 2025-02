Musk želi dostop do ameriškega davčnega sistema! Preiskava ‘razsipnosti in prevar’ ali grožnja zasebnosti?

Elon Musk in njegov Oddelek za učinkovitost vlade (DOGE) zahtevata dostop do občutljivega sistema ameriške davčne uprave (IRS), ki vsebuje podatke o davčnih obveznostih milijonov Američanov, vključno s številkami socialnega zavarovanja in bančnimi informacijami.

Po navedbah vira blizu ameriške administracije naj bi Musk želel pridobiti neposreden vpogled v davčne evidence kot del prizadevanj za odpravo »razsipnosti, prevar in zlorab v vladi«.

Preiskovalni inženir na davčni upravi?

Pričakuje se, da bo Gavin Kliger, programski inženir, ki deluje pod okriljem DOGE, kmalu pridobil dostop do sistema IRS. Po podatkih CNN bo Kliger vsaj 120 dni deloval znotraj davčne uprave, kjer bo služil kot višji svetovalec vršilcu dolžnosti komisarja IRS.

V mestih po vsej ZDA so v ponedeljek potekali protesti proti »protidemokratičnim in nezakonitim ukrepom Trumpove administracije«. Plakat prikazuje Trumpa kot lutko Elona Muska. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images Via Afp

»Razsipnost, prevare in zlorabe so preveč zakoreninjene«

Predstavnik Bele hiše Harrison Fields je za CNN poudaril: »Razsipnost, prevare in zlorabe so že predolgo zakoreninjene v našem pokvarjenem sistemu. Potreben je neposreden dostop, da bi jih prepoznali in odpravili.«

Dodal je, da bo DOGE še naprej razkrival nepravilnosti, saj »ameriško ljudstvo zasluži vedeti, kako vlada porablja njihove težko prislužene davčne dolarje.«

Dostop do občutljivih finančnih podatkov

Davčna uprava tako razpravlja o posebnem memorandumu, ki bi uradnikom DOGE omogočil širok dostop do integriranega sistema za dohajanje podatkov (IDRS). Ta sistem omogoča zaposlenim v IRS dostop do finančnih podatkov davčnih zavezancev, vključno s številkami socialnega zavarovanja, podatki o bančnih računih, davčnimi prijavami in osebnimi informacijami.

Elon Musk je svojega sina pripeljal v ovalno pisarno in s tem dvignil nekaj prahu. FOTO: Jim Watson Afp

IRS poudarja, da je IDRS zasnovan za zaščito davkoplačevalcev pred nepooblaščenim razkritjem ali spreminjanjem njihovih podatkov. V priročniku za zaposlene IRS piše: »Davkoplačevalci morajo biti zaščiteni pred nepooblaščenim razkritjem podatkov ali nepooblaščenimi spremembami njihovih računov.«

Stroga pravila in možne kazni

Po sedanji zakonodaji lahko dostop do IDRS pridobijo le pooblaščeni zaposleni, ki opravljajo specifične uradne naloge. Zaposleni ne smejo dostopati do lastnih davčnih datotek ali podatkov svojih družinskih članov, prijateljev ali poslovnih partnerjev.

Ameriški predsednik Donald Trump in sin Elona Muska, imenovan X Æ A-12, ki stoji poleg njega v Ovalni pisarni Bele hiše v Washingtonu, 11. februarja 2025. FOTO: Kevin Lamarque Reuters

Zloraba dostopa do IDRS se kaznuje z odpovedjo, visoko denarno kaznijo in celo do enoletno zaporno kaznijo.

Muskovi načrti odpirajo številna vprašanja, predvsem o tem, ali gre za resnične reforme ali nevarno koncentracijo moči. Kritiki opozarjajo, da bi lahko dostop DOGE do davčnih podatkov povzročil zlorabe in kršitve zasebnosti, zagovorniki pa menijo, da bi lahko prinesel večjo transparentnost in učinkovitost.

Odločitev o dodelitvi dostopa je zdaj v rokah IRS – ali bodo davčni organi popustili pred Muskovim pritiskom?