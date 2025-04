Musk res odhaja? Bela hiša je sporočila tole

Predsednik ZDA Donald Trump naj bi sodelavcem povedal, da bo milijarder Elon Musk kmalu zapustil svoj položaj vladnega svetovalca, je poročal Politico.

Bela hiša je nato sporočila, da bo Musk ostal na položaju, dokler ne dokonča naloge v uradu za vladno učinkovitost DOGE glede zmanjšanja državne porabe in števila zveznih uslužbencev, pri čemer je zavrnila poročanje medijev, da bo kmalu odstopil in se vrnil v zasebni sektor.

Bela hiša je sporočila tole

»Elon Musk in predsednik Trump sta javno povedala, da se bo Elon upokojil iz javne službe kot poseben vladni uslužbenec, ko bo njegovo neverjetno delo pri DOGE končano,« je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše.

Mandat urada za vladno učinkovitost, ki ga vodi Musk, bo trajal do 4. julija 2026. FOTO: Brian Snyder Reuters

Musk je sicer prejšnji teden za Fox News povedal, da verjame, da bo dosegel večino svojega cilja zmanjšanja zvezne porabe za 1 bilijon dolarjev do konca svojega 130-dnevnega mandata.

Skoraj 200.000 zaposlenih je bilo odpuščenih, bodo odpuščeni ali so sprejeli odpravnine. Zaradi tega so bile trgovine z avtomobili Tesla vandalizirane v ZDA in po vsem svetu, nacionalni protest proti DOGE pa je načrtovan za to soboto. Mandat urada za vladno učinkovitost, ki ga vodi Musk, bo sicer trajal do 4. julija 2026.