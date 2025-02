Musk razkrinkal Zelenskega: »To je počel, medtem ko so otroci umirali v jarkih na fronti«

Ameriški milijarder Elon Musk je znova dvignil prah s svojo izjavo o ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem. Opozoril je, da je Zelenski skupaj z ženo poziral za modne revije, medtem ko je njegovo ljudstvo trpelo zaradi vojne.

Musk se je odzval na izjavo Zelenskega, da je ameriški predsednik Donald Trump »obkrožen z dezinformacijami« in da ne govori resnice o ukrajinskem konfliktu.

Na družbenem omrežju X, katerega lastnik je, je objavil članek iz julija 2022, ki prikazuje Zelenskega in njegovo soprogo na snemanju za modno revijo Vogue. Ob tem je pripomnil: »To je počel, medtem ko so otroci umirali v jarkih na fronti.«

Musk se je tudi strinjal z mnenjem nekega uporabnika omrežja X, ki je zapisal: »Zelenski ne želi miru, želi denar in moč.«

Medtem se je v razpravo vključil

Medtem se je v razpravo vključil tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki je poudaril Trumpove besede o Zelenskem. Trump ga je označil za »komika s skromnim uspehom«, ki noče razpisati volitev v Ukrajini, ker mu priljubljenost upada. Po njegovem edini Zelenskega dosežek ostaja to, da je bivšega predsednika Joeja Bidna »vodil kot violino«.

Spor med Washingtonom in Kijevom

Po poročanju Alo.rs se je Zelenski odzval na CNN-u in kritiziral Trumpa, ker naj bi širil neresnice o Ukrajini. Zagotovil je, da ima podporo 57 % Ukrajincev, ne le 4 %, kot je trdil Trump. Vance je za britanski Daily Mail komentiral, da Zelenski s takšnimi izjavami ne bo vplival na Trumpovo stališče.

Javna napetost med Washingtonom in Kijevom se je še zaostrila, ko so Trumpa vprašali, ali je razočaral Ukrajince. Odgovoril je: »Jaz sem razočaran. Tri leta opazujem ta konflikt, ki se sploh ne bi zgodil, če bi bil jaz predsednik.« Dodal je, da bi lahko vojno že zdavnaj končali, pri čemer je pripomnil: »Nekdo s pol možganov bi to lahko rešil veliko prej, brez tolikšne izgube ozemlja, življenj in uničenih mest.«

Kasneje je pojasnil, da proti Zelenskemu osebno nima nič, vendar »posel je posel«.

