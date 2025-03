Musk: Omrežje X tarča obsežnega kibernetskega napada

Družbeno omrežje X je bilo in še vedno je tarča obsežnega kibernetskega napada, je danes sporočil ameriški tehnološki mogotec in lastnik omrežja X Elon Musk. Pred tem so uporabniki poročali o težavah z dostopom do platforme, nekoč znane kot Twitter.

»Na X je bil (še vedno je) izveden obsežen kibernetski napad,« je na omrežju sporočil Musk, ki v administraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa vodi vladni urad za učinkovitost (Doge).

Po navedbah spletnega portala televizije CNN je o težavah z dostopom do omrežja X poročalo več deset tisoč uporabnikov.