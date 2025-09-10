BOGASTVO

Musk ni več najbogatejši na svetu, to je človek, ki ga je prehitel (FOTO)

Njegovo premoženje je naraslo za 101 milijardo na 393 milijard dolarjev.
Fotografija: Larry Ellison in Elon Musk. FOTO: Toru Yamanaka Afp
Odpri galerijo
Larry Ellison in Elon Musk. FOTO: Toru Yamanaka Afp

STA, M. U.
10.09.2025 ob 19:17
10.09.2025 ob 19:17
STA, M. U.
10.09.2025 ob 19:17
10.09.2025 ob 19:17

Poslušajte

Čas branja: 1:27 min.

Prvi mož Tesle Elon Musk ni več najbogatejši človek na svetu, saj ga je po izjemno dobrem poročilu o poslovanju v zadnjem četrtletju prehitel soustanovitelj tehnološkega podjetja Oracle Larry Ellison, poroča CNN. Njegovo premoženje je zaradi rasti vrednosti Oraclovih delnic naraslo za 101 milijardo na 393 milijard dolarjev.

Oracle je ponudnik storitev v oblaku in tehnološke ter programske opreme za upravljanje baz podatkov. Larry Ellison je največji posamezni delničar Oracla, ki je imel v torek ob zaprtju borz 700 milijard dolarjev tržne vrednosti, danes pa ta še naprej narašča.

CNN se sklicuje na številke agencije Bloomberg, ki vrednost Muskovega premoženja ocenjuje na 385 milijard dolarjev.

Oracle je poročal o povečanem povpraševanju strank s področja umetne inteligence po zmogljivosti svojih podatkovnih centrov, kar je danes sprožilo 41-odstotno rast vrednosti delnic podjetja.

Larry Ellison. FOTO: Toru Yamanaka Afp
Larry Ellison. FOTO: Toru Yamanaka Afp

Musk, ki ima tudi južnoafriško in kanadsko državljanstvo, je prvič osvojil naslov najbogatejšega leta 2021 in ga v zadnjih nekaj letih v glavnem ohranjal, tudi zaradi svojih različnih naložb v Teslo in druga tehnološka podjetja, npr. SpaceX.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Elon Musk bogastvo Tesla premoženje Larry Ellison

Priporočamo

Poslovil se je ugledni slovenski zdravnik, bil je eden izmed pionirjev
Na robu vojne? Putinovi trdijo, da z droni niso ciljali poljskih položajev, Trump napovedal: »Začenja se!«
Dončiću hitro dosodili tehnično napako, a Slovenci se dobro upirajo
Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Poslovil se je ugledni slovenski zdravnik, bil je eden izmed pionirjev
Na robu vojne? Putinovi trdijo, da z droni niso ciljali poljskih položajev, Trump napovedal: »Začenja se!«
Dončiću hitro dosodili tehnično napako, a Slovenci se dobro upirajo
Pravi potop v tem hrvaškem mestu, ceste pod vodo, počeni jaški! (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

V kuhinji se dogaja nekaj neverjetnega

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.