Musk ni več najbogatejši na svetu, to je človek, ki ga je prehitel (FOTO)

Prvi mož Tesle Elon Musk ni več najbogatejši človek na svetu, saj ga je po izjemno dobrem poročilu o poslovanju v zadnjem četrtletju prehitel soustanovitelj tehnološkega podjetja Oracle Larry Ellison, poroča CNN. Njegovo premoženje je zaradi rasti vrednosti Oraclovih delnic naraslo za 101 milijardo na 393 milijard dolarjev.

Oracle je ponudnik storitev v oblaku in tehnološke ter programske opreme za upravljanje baz podatkov. Larry Ellison je največji posamezni delničar Oracla, ki je imel v torek ob zaprtju borz 700 milijard dolarjev tržne vrednosti, danes pa ta še naprej narašča.

CNN se sklicuje na številke agencije Bloomberg, ki vrednost Muskovega premoženja ocenjuje na 385 milijard dolarjev.

Oracle je poročal o povečanem povpraševanju strank s področja umetne inteligence po zmogljivosti svojih podatkovnih centrov, kar je danes sprožilo 41-odstotno rast vrednosti delnic podjetja.

Larry Ellison. FOTO: Toru Yamanaka Afp

Musk, ki ima tudi južnoafriško in kanadsko državljanstvo, je prvič osvojil naslov najbogatejšega leta 2021 in ga v zadnjih nekaj letih v glavnem ohranjal, tudi zaradi svojih različnih naložb v Teslo in druga tehnološka podjetja, npr. SpaceX.