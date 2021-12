Mumija si zakriva obraz

V Peruju se veselijo nove arheološke najdbe, mumije, stare od 800 do 1200 let: kot kaže, gre za mladega moža, starega od 25 do 30 let, glede na kraj groba pa domnevajo, da je bil pomemben pripadnik družbe, morda vpliven trgovec.

Prinašali so mu morsko hrano

Posmrtne ostanke so odkrili pod nekdanjim mestnim trgom na arheološkem najdišču Cajamarquilla kakšnih 25 kilometrov iz prestolnice Lima. Mumija je bila privezana z vrvmi, ležala je v položaju fetusa in si z rokami zakrivala obraz, kar naj bi bil južnoperujski pogrebni običaj. Kot kaže, je pokojni živel v predšpanskem in tudi predinkovskem obdobju; domnevajo, da je živel v bližnjih hribih, pokopali pa so ga v etnično pisanem mestu, ki je bilo pred 15. stoletjem prometno trgovsko središče.

Verjetno gre za pomembnega pripadnika družbe. FOTOGRAFIJE: Twitter

Odkritje je ekipo 40 raziskovalcev z Univerze San Marcos, ki so začeli izkopavati pred dvema mesecema, presenetilo; iskali so namreč ostaline predkolumbovskega mesta, odkrili pa mumijo in celo ostanke takratnega živeža! Tega so žalujoči in potomci namreč redno prinašali h grobu še vrsto let po pogrebu, da bi pokojniku zagotovili hrano.

Kot kaže, so prevladovali mehkužci, kar arheologe preseneča, saj Cajamarquilla leži 25 kilometrov od obale, med ostanki so našli tudi kosti lame. V grobu so odkrili še ostanke keramike in kamnitega orodja ter druge darove, kar le potrjuje domnevo, da je bil pokojnik oseba s pomembnim in uglednim statusom v družbi.

800 let ali še več je stara mumija.

Strokovnjaki bodo mumijo natančno analizirali s karbonskim datiranjem in točneje opredelili obdobje, v katerem je živela, ter razodeli morda še katero zanimivost. V Peruju in sosednjem Čilu mumije, stare več kot tisočletje, sicer niso takšna redkost.