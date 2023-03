Mrtvi Izraleci so ameriški državljani

Tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je dejal, da je bil Izraelec, ki ga je na okupiranem Zahodnem bregu ubil palestinski napadalec, prav tako ameriški državljan. Price je Izrael ob tej priložnosti pozval, naj ukrepa tudi proti naseljencem, ki so požigali palestinske hiše in avtomobile.

»Obsojamo grozljiv umor dveh izraelskih bratov v bližini Nablusa in ponedeljkov umor Izraelca v bližini Jeriha, ki je bil po naših informacijah prav tako ameriški državljan,« je novinarjem dejal Price, ki žrtev ni identificiral. Veleposlanik ZDA v Izraelu Tom Nides je prek twitterja sporočil zgolj, da gre za moškega.

»Lahko potrdim, da je bil v enem od terorističnih napadov na Zahodnem bregu nocoj ubit državljan ZDA. Molim za njegovo družino,« je zapisal Nides.

Price je Izrael pozval, naj ukrepa tako proti osumljencem za napade v Nablusu in Jerihu kot proti 400 naseljencem, ki so dan prej požgali več deset palestinskih hiš in avtomobilov, pri čemer je bil ubit en Palestinec, še 300 pa je bilo ranjenih.

»Obsojamo tudi obsežno vsesplošno nasilje naseljencev nad palestinskimi civilisti,« je dejal Price, ki je takšna dejanja opredelil kot povsem nesprejemljiva. »Odgovornost in pravico je treba enako strogo uveljavljati v vseh primerih ekstremističnega nasilja,« je dodal.

Kritike je omilil s pohvalo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in predsednika Isaca Hercoga, ker sta pozvala Izraelce, naj končajo maščevalno nasilje.