Možev pepel prepotoval ocean

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ostal je na španski obali. FOTO: Imagesines/Getty Images

Odnesel ga je Atlantik

2018.

je umrl njen ljubi Jerry.

Vdova ima zdaj v Španiji nove prijatelje.

Najraje sta potovala, se čudovitih let, ki jih je preživela z vdanim možem, spominja. Skupaj sta preživela kar tri desetletja, v življenje vdove je zakorakala z neizmernim strahom.»Vse sva počela skupaj, najraje pa spoznavala različne kraje, tamkajšnje ljudi in običaje,« pripoveduje Mary, ki je sklenila možu privoščiti še zadnjo pot.je umrl maja 2018: bilo je povsem nepričakovano, Mary, ki je bila venomer prepričana, da bosta živela dolgo in zdravo življenje ter svet zapustila šele v pozni starosti, si je od šoka komajda opomogla. Da bi ji družina pomagala pri slovesu, so nekaj mesecev pozneje odpotovali na kratek oddih na Florido, tam so se dokončno poslovili od Jerryja: njegov pepel so v steklenici odvrgli v ocean, pospremili so ga na večno pot.»Vedno sva govorila, da bova še več potovala, ko se bo upokojil, a tega nisva dočakala,« je takrat povedala Mary, ki je v steklenico dodala še moževo fotografijo in sporočilo morebitnemu najditelju. Mogočen Atlantski ocean je Jerryja nosil sem in tja kar dve leti, potem pa ga odložil na obali Španije. Mary, ki se je v tem času že postavila na noge in začela potovati sama, je tako nedavno prejela telefonski klic, ki jo je najprej šokiral, potem pa neznansko razveselil. Družina, ki je odkrila steklenico, je Jerryjev pepel na njeno željo potresla po obali, slovo pa posnela in video poslala vdovi v Kentucky v ZDA.Toda zgodba se tu ni končala: Mary inso ohranili stike in zdaj redno klepetajo prek spleta, ko pa bo novi koronavirus dopuščal, bo Američanka poletela čez lužo, da bo še v živo spoznala nove španske prijatelje. »Tudi z Jerryjem sva med potovanji spoznavala nove ljudi in vedno ohranila stike. Očitno je še zadnjič stkal prijateljsko vez,« je zadovoljna Mary.