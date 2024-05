Možem je dovoljeno vse

INDIJSKE humanitarce ter borce za človekove pravice, predvsem pravice žensk, razburja odločitev sodišča, ki je zavrnilo tožbo ženske, ki je iskala pravico zoper moža, ki da je nad njo izvršil »nenaravno spolno dejanje«. V dotičnem primeru je šlo za več primerov posilstva, ki jih je moški zagrešil pred šestimi leti, ker ji je zagrozil, da bo zahteval ločitev, če bo o njegovem početju komur koli povedala, pa se je opogumila in tožbo vložila šele zdaj.

Spolni akt brez privoljenja ženske, ki je s storilcem poročena in ni mlajša od 18 let, ni posilstvo.

Na njeno razočaranje in razočaranje mnogih pa je sodnik odločil, da moževo početje ni kaznivo, saj sta bila v času, ko so se dogajali incidenti, poročena, v zakonu pa »nenaravna spolna dejanja« ne obstajajo, razen če je žena mlajša od 18 let. Z omenjenim izrazom so že pred časom poimenovali »občevanje, ki je v nasprotju z naravo in v katero je vključena ženska, moški ali žival« in po indijskem kazenskem zakoniku velja za kaznivo dejanje. V preteklosti so se nanj sklicevali predvsem pri preganjanju istospolno usmerjenih, a je tovrstne zveze vrhovno sodišče v Indiji leta 2018 dekriminaliziralo. Kljub temu se ni veliko spremenilo glede dojemanja spolnega nasilja med heteroseksualnimi poročenimi pari, kjer je, kot opozarjajo aktivisti, moškim dovoljeno vse.

Sodniku se ni zdelo nič sporno. FOTO: Getty Images

Na to je ob zavrnitvi omenjene tožbe spomnil tudi sodnik Gurpal Singh Ahluwalia: »Spolni akt, tudi brez privoljenja ženske, ki je s storilcem poročena in ni mlajša od 18 let, ni posilstvo in privoljenje ni potrebno oziroma je nepomembno. Kazenski zakonik posilstva v zakonski zvezi ne priznava in ga nikoli ni.« Študija, ki jo je indijska vlada opravljala med letoma 2019 in 2021, je pokazala, da 17,6 odstotka od 100.000 sodelujočih žensk, starih med 15 in 49 let, možu ne more ali ne sme odreči seksa, kar 11 odstotkov sodelujočih pa je celo prepričanih, da si v tem primeru zaslužijo, da jih možje vsaj udarijo, če ne kar pretepejo.