Most na Pelješcu skoraj končan, poglejte zadnje fotografije (VIDEO)

»Jug Hrvaške bo konec avgusta združen z ostalim delom Hrvaške,« je napovedala, hrvaška ministrica za regionalni razvoj in sklade EU. Most na Pelješac bo tako po njenih napovedih zgrajen tri leta in en mesec zatem, ko so ga začeli 30. julija 2018 graditi.Kot je razvidno iz zadnjih fotografije arhitekturnega čuda, ki nastaja, je most že skoraj gotov, le še spojiti ga morajo. Po mostu bodo gotovo potovali tudi številni Slovenci, saj sta polotok Pelješac in otok Korčula med najbolj priljubljenimi dopustniškimi destinacijami.Most, ki ga gradijo Kitajci, bo dolg 2,4 kilometra.Višina pilonov, merjeno do morske gladine, znaša 75,4 do 100 metrov. Most bo skupaj stal 550 milijonov evrov, od tega jih bo 357 prispevala EU.