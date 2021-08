Moški na Kitajskem stojijo v vrstah, da bi imeli intervju z ločeno žensko

(kličemo jo) sem spoznala, ko je poučevala na Konfucijevem inštitutu, danes je zaposlena na ekonomski fakulteti kot asistentka na katedri za mednarodno poslovanje. In čeprav se poznava že deset let, me še zdaj preseneti s kakšno izjavo, ki sproži med nama nesporazum zaradi medkulturnih razlik.Preberite intervju na Onaplus.si