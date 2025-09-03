V ZAGREBU

Moški klical v zavetišče zaradi kače v avtu. Pravi šok sledil naslednji dan

Našli so jo skrito pod omaro, na srečo pa je šlo za nenevarno kačo.
Našli so jo skrito pod omaro, na srečo pa je šlo za nenevarno kačo.
Našli so jo skrito pod omaro, na srečo pa je šlo za nenevarno kačo.

M. U.
03.09.2025 ob 19:45
03.09.2025 ob 19:57
M. U.
03.09.2025 ob 19:45
03.09.2025 ob 19:57

Moški iz zagrebške soseske Špansko je v ponedeljek opozoril Zavetišče za živali Dumovec, ker je v svojem avtomobilu našel kačo. Kačo mu je fotografirati, preden mu je ušla izpred oči, so navedli hrvaški mediji. 

Pomoč iz zavetišča je hitro prispela, a kljub skrbnemu pregledu notranjosti vozila kače niso mogli najti. Razočarani so upali, da je medtem sama zapustila avto.

A sledil preobrat

Kot so sporočili iz omenjenega zavetišča, jih je v torek zvečer presenetil klic istega moškega, ki je v svojem stanovanju opazil neželenega gosta. Na srečo jih je pes pravočasno opozoril in kačo so zaklenili v sobo, dokler ni prišel tehnik.

image_alt
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku

Našli so jo skrito pod omaro, na srečo pa je šlo za nenevarno kačo. Domnevajo, da se je v stanovanje priplazila med stvarmi, ki jih je lastnik vzel iz avtomobila. Izpustili so jo še isto noč.

