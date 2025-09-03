Moški klical v zavetišče zaradi kače v avtu. Pravi šok sledil naslednji dan

Moški iz zagrebške soseske Špansko je v ponedeljek opozoril Zavetišče za živali Dumovec, ker je v svojem avtomobilu našel kačo. Kačo mu je fotografirati, preden mu je ušla izpred oči, so navedli hrvaški mediji.

Pomoč iz zavetišča je hitro prispela, a kljub skrbnemu pregledu notranjosti vozila kače niso mogli najti. Razočarani so upali, da je medtem sama zapustila avto.

A sledil preobrat

Kot so sporočili iz omenjenega zavetišča, jih je v torek zvečer presenetil klic istega moškega, ki je v svojem stanovanju opazil neželenega gosta. Na srečo jih je pes pravočasno opozoril in kačo so zaklenili v sobo, dokler ni prišel tehnik.

Našli so jo skrito pod omaro, na srečo pa je šlo za nenevarno kačo. Domnevajo, da se je v stanovanje priplazila med stvarmi, ki jih je lastnik vzel iz avtomobila. Izpustili so jo še isto noč.