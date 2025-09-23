Moški, ki je poskušal ubiti Donalda Trumpa, obsojen. S svinčnikom se je zabodel v vrat ... (FOTO)

Ryan Routh, 59-letni moški, ki je 15. septembra lani načrtoval atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je bil spoznan za krivega poskusa umora, poroča NBC News.

Ryan Routh FOTO: - Afp

FOTO: Martin County Sheriff's Office Via Reuters

Routha so aretirali, potem ko so na Trumpovem igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi opazili pištolo, ki je štrlela iz grmovja. To se je zgodilo le nekaj tednov po tem, ko je krogla oplazila Trumpovo uho v drugem poskusu atentata na shodu v Pensilvaniji.

Routh se je izrekel za nedolžnega po vseh petih točkah obtožnice in se je na sodišču aktivno branil. Po sojenju na Floridi je bil spoznan za krivega po vseh točkah obtožnice. Grozi mu dosmrtna zaporna kazen, kazen pa mu bo izrekla zvezna sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump v času svojega prvega predsedniškega mandata.

Branil se je sam

Routh, ki se je kljub pomanjkanju pravne izobrazbe zastopal sam, je v zaključnem nagovoru poroti zatrdil, da ni nameraval ustreliti Trumpa in da ni sposoben umora. »Obtoženec je imel odlično priložnost ustreliti predsednika. Zakaj ni pritisnil na sprožilec?«, je o samem sebi dejal Routh.

Zvezni tožilec John Shipley je po odločitvi porote dejal, da so vsi slišali dokaze in lahko vidijo, da Routh ni miren ali nenasilen človek.

Pograbil svinčnik in se z njim zabodel v vrat

Kmalu po izreku sodbe je Routh pograbil svinčnik in se z njim zabodel v vrat, nato pa so ga sodni varnostniki nemudoma odpeljali iz dvorane, poroča televizija NBC. Njegova hči Sara Routh mu je zakričala, da ga ima rada in naj ne stori ničesar, ker ga bo spravila iz zapora. Podrobnosti o njegovih poškodbah za zdaj niso znane.