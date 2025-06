Moški čudežno preživel v strmoglavljenju letala: »Ko sem se zbudil, so bila okoli mene trupla« (FOTO)

Iz grozljive letalske nesreče v indijskem Ahmedabadu, kjer je ob vzletu strmoglavilo letalo Air India z 244 ljudmi na krovu, je čudežno preživel en sam potnik. Gre za britanskega državljana Vishwasha Kumarja Ramesha, ki je sedel na sedežu 11A. Z več poškodbami je bil prepeljan v bolnišnico, a je po besedah zdravnikov »zunaj smrtne nevarnosti«.

»Vse se je zgodilo tako hitro,« je povedal Ramesh, ki se je po nesreči sam dvignil in odšel proti reševalnemu vozilu. »Ko sem vstal, so bila okoli mene trupla. Bil sem prestrašen. Vstal sem in stekel. Povsod so bili deli letala,« je še dodal za Hindustan Times.

Edini med 244, ki je preživel

Letalo AI171, model Boeing 787-8 Dreamliner, je bilo namenjeno proti letališču London Gatwick, ko je kmalu po vzletu iz Ahmedabada izgubilo višino in se zrušilo na stavbo študentskega doma tamkajšnje medicinske fakultete. Na kraju nesreče so našli že več kot 200 trupel.

Med potniki je bilo 169 Indijcev, 53 Britancev, en Kanadčan in sedem Portugalcev. Življenje je izgubilo tudi vsaj pet študentov medicine iz študentskega doma, kamor je padlo letalo, številni drugi so ranjeni.

Varnostno osebje na kraju nesreče. FOTO: Adnan Abidi Reuters

Kako je Rameshu uspelo preživeti, zaenkrat ostaja nepojasnjeno. Na posnetku, ki kroži po družbenih omrežjih, je krvav, z raztrganimi oblačili. Videti je, kako šepa proti ambulanti v spremstvu mimoidočih, ki mu pomagajo.

»Bil je zmeden, a zunaj nevarnosti«

Zdravnik Dhaval Gameti, ki ga je sprejel v bolnišnico, je povedal, da je bil Ramesh sprva dezorientiran in da ima več poškodb po celem telesu, vendar »trenutno ni več v smrtni nevarnosti«.

Po besedah Ramesha je okoli 30 sekund po vzletu zaslišal nenavadno glasen zvok. Sledil je silovit udarec in kaos.

Ramesh sicer živi v Londonu z ženo in otrokom. V Indijo je prišel na obisk, skupaj z bratom Ajayem, ki pa je sedel v drugem delu letala in je žal umrl.

Prvi smrtni primer za ta model letala

Nesreča je prva smrtna za model Boeing 787 Dreamliner, ki sicer velja za eno bolj varnih letal. Vzrok še ni znan. Na posnetkih nadzornih kamer z letališča je razvidno, da letalo ni doseglo ustrezne višine.

Ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) že pošilja preiskovalce v Indijo, da bi pomagali ugotoviti, kaj je šlo narobe.

Pogled na razbitine na kraju nesreče. FOTO: Adnan Abidi Reuters

Odmev po svetu

Med žrtvami nesreče je bil tudi Vijay Rupani, nekdanji glavni minister zvezne države Gujarat in tesen zaveznik indijskega premierja Narendre Modija. Tragedija je močno odjeknila v mednarodni javnosti; Evropska komisija, papež in številni svetovni voditelji so že izrazili sožalje.

A v vsej tej tragediji ostaja živa le ena zgodba o preživetju – zgodba Vishwasha Kumarja Ramesha, ki bo po lastnih besedah »do konca življenja nosil težo tega dne«.