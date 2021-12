Podmornica trčila v skrivnostni predmet (FOTO)

Pred dnevi so mediji poročali, da je jedrska podmornica USS Connecticut med patruljiranjem v Južnem Kitajskem morju trčila v neznani predmet. V nesreči se je poškodovalo 11 podmorničarjev, k sreči nihče huje, a se je incident zgodil v času vedno hujših napetosti med Združenimi državami Amerike in Kitajsko, razlog zanje pa je dogajanje v Tajvanu, ki ga hoče Kitajska priključiti k svojemu ozemlju. Po nesreči so odstavili tri oficirje, ki so delovali na najvišjih položajih.

Neznanke niso le na nebu, tu in tam pridejo tudi iz morskih globin. FOTO: Ktsimage/Getty Images

Kot navaja neki angleški strokovnjak za obrambo in varnost, naj bi podmornica trčila v drugo podmornico ali njej podobno plovilo, ki je pod gladino potovalo zelo hitro. Obstajajo domneve, da je šlo za skrivnostni predmet neznanega izvora.

Podmornica USS Connecticut (SN-22) sicer spada v razred Seawolf (morski volk), uporabljajo pa jo za napade na druga plovila. Prvega septembra 1997 jo je izdelala družba General Dynamics Electric Boats. Težka je skoraj 9140 ton in dolga 107 metrov. Poganja jo visokotlačni jedrski reaktor in se lahko potopi 490 metrov globoko. Njena največja hitrost je 65 kilometrov na uro. Na krovu je posadka, ki šteje 15 častnikov in 101 podmorničarja. Ima osem torpednih cevi za 40 torpedov ali druge izstrelke, tudi mine.

Kroglasti predmeti

Omenjeni incident je še posebno pomemben z vidika znanstvenotehničnih raziskovanih organizacij, ki se ukvarjajo s proučevanjem neznanih letečih predmetov in podobnih pojavov, saj je bilo Južno Kitajsko morje pogosto povezano s pojavi tako NLP kot neidentificiranih potopljenih predmetov (USO).

11 podmorničarjev se je poškodovalo.

Časniki že od začetka 19. stoletja pišejo o kroglastih predmetih, ki so jih na tem območju videli ljudje na krovu različnih ladij. Nenavadni predmeti so se vzpenjali iz morja, se vanj potapljali ali pa samo lebdeli v bližini ladij. Tovrstna poročila v svoji knjigi omenja tudi znani raziskovalec neznanih pojavov, znameniti Charles Fort, poleg njega sta jih proučevala zoolog, botanik in geolog Ivan Sanderson ter raziskovalec Vincent Gaddis.

Med vietnamsko vojno so ameriški mornarji pogosto opisovali nenavadne dogodke v Južnem Kitajskem morju.

Med vietnamsko vojno so ameriški mornarji pogosto opisovali nenavadne dogodke na območju Južnega Kitajskega morja. Eden je denimo videl kot nogometno igrišče velik predmet jajčaste oblike z vrsto zelenih luči, ki se je nenadoma začel dvigovati iz morja. Ali je bil tudi za omenjeno nesrečo kriv kateri podoben neznani predmet, še ni znano. Če je šlo za kaj res nenavadnega in nepojasnjenega, je vprašanje, ali bo to kdaj prišlo v javnost.