Morski pes žensko potegnil pod vodo: Morje je bilo polno krvi

Veliki beli morski pes je napadel žensko, ki je plavala ob obali otoka Bailey v ameriški zvezni državi Maine, kar je bil šele drugi znani napad te pošasti iz morja v tej državi.(63), nedavno upokojena Newyorčanka, je s hčerjo plavala približno 20 metrov stran od obale, ko jo je morski pes napadel. Njena hči v napadu ni bila poškodovana. Napad je iz svoje pisarne, ki ima pogled na morje, videl sosed. »Slišal sem njen smeh in hihitanje. Nenadoma pa je začela klicati na pomoč in kmalu je potonila. Videti je bilo, kot da jo je nekaj potegnilo pod vodo,« jepovedal za lokalne medije in dodal, da je njena hči začela plavati proti njej. Druga priča pa je povedala, da je bilo v morju veliko krvi.Preberite tudi:Dva kajakaša sta Julie potegnila iz vode. Kmalu je na prizorišče prihitelo reševalno vozilo, a ji ni bilo več pomoči. Delček zoba, ki so ga našli na prizorišču, je potrdil, da jo je napadel morski pes. Oblasti domnevajo, da jo je napadel, ker jo je zamenjal za tjulnja, saj je nosila črno potapljaško obleko, njena hči pa ne.Morski psi v Mainu na severu ZDA sicer niso pogosti zaradi tamkajšnje razmeroma hladne temperature morja. Edini znani napad morskega psa v tej zvezni državi se je zgodil leta 2010, ko je potapljač uspešno pregnal napadalca.