Morski pes pregriznil desko

Mesto Zlata obala, kot prevajamo Gold Coast, je priljubljen turistični cilj na vzhodni obali Avstralije v zvezni državi Queensland; slovi po peščenih plažah, ki se raztezajo več kot 50 kilometrov vzdolž Tihega oceana, vključno s slavno Surfers Paradise, ki deskarjem na valovih ponuja raznovrstne vragolije na vodi.

Eden izmed njih pa se je s tamkajšnje plaže Cabarita vrnil s pregriznjeno desko za srfanje na valovih ter prigodo za sabo, ki jo bo pomnil do konca svojih dni.

Ura je kazala pol osmih zjutraj po lokalnem času, ko so ljudje na drugi strani zemeljske oble že rinili v ocean. Med njimi je bil tudi deskar, ki je sedel na svoji srferski deski. Slednja pa je bila deležna nenadnega in nevarnega napada: morski pes jo je ugriznil za srferjevim hrbtom in jo prelomil na pol. Presenečeni deskar je po šokantnem napadu z razpolovljeno desko in zgolj nekaj manjšimi praskami varno prišel do kopnega ter poziral navzočim s pregriznjeno desko.

Po besedah deskarjevega prijatelja, ki je bil priča dogodku, je deskar čutil, kako ga je morski pes močno zadel v nogo. Na njegovo srečo je bil v vodi, visoki do pasu, tako da je dosegel plažo, še preden se je sploh zavedel, kaj se je zgodilo. Nekaj ur po napadu naj bi tam ujeli velikega belega morskega psa, ki so ga zatem tudi spustili.

Na istem kraju je junija morski pes že ugriznil 16-letnega dečka. Lokalne oblasti so prosile prebivalce, naj se plaži, ki so jo začasno zaprli, ne približujejo. Letos je bilo v Avstraliji prijavljenih že devet napadov morskih psov, trije so se končali s smrtnim izidom.