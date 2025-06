Morilec iz Gradca (21) nekdanji učenec šole. To naj bi bil razlog, da njegovega imena verjetno ne bomo nikoli izvedeli

Osumljenec v primeu množičnega streljanja v šoli v Gradcu je nekdanji učenec, za katerega so lokalni mediji poročali, da se je pritoževal, da je bil žrtev zlorab. Šolanja sicer ni končal, je navedel Gerald Ortner, ravnatelj policije avstrijske Štajerske, prav tako ni imel policijske kartoteke. Napad naj bi izvedel sam, njegov motiv še ni znan.

Med mrtvima sta dve deklici v petem razredu, ena je umrla na dvorišču, dve pokojni pa sta bili iz osmega razreda, je za Večernji list povedal hrvaški veleposlanik v Avstriji Daniel Glunčić.

Gre za 21-letnika, za katerega se ugiba, da je imel radikalno desničarska politična nagnjenja. Vprašanje pa je, ali bodo avstrijski mediji sploh objavili njegovo ime in koliko in kdaj bo znanega o njem osebno, je ob tem navedel Jutarnji list. Se pa ob tem takoj pojavila ugibanja, da naj bi šlo za nekdanjega dijaka Arturja, ki naj bi se imel za žrtev ustrahovanja.

Avstrijci tradicionalno ne objavljajo identitete storilca (ali žrtev), zato podobni primeri sprožajo plaz ugibanj. Tokrat so se pojavila ugibanja o tem, ali je oseba tujega porekla in ali je bila oseba radikalni desničar (ugibali so, da je bil mladenič neonacist).

V današnjem strelskem napadu na gimnaziji v Gradcu je umrlo deset ljudi, vključno s storilcem, je sporočila policija avstrijske Štajerske. Avstrijski kancler Christian Stocker je že razglasil tridnevno žalovanje. Policija je ob tem prebivalce pozvala, naj na družbenih omrežjih ne objavljajo fotografij in videoposnetkov s prizorišča, temveč naj jih raje posredujejo notranjemu ministrstvu, saj želijo ta material uporabiti pri preiskavi.

Pravila, ki v medijih ne objavljajo imen storilcev ali žrtev, so nekateri izkoristili za ustvarjanje napetega vzdušja v javnosti in širjenje lažnih novic. Po napadu se je na družbenem omrežju X pojavila slika mladeniča s pištolo, ki naj bi se poskušal pridružiti ruskim plačancem skupine Wagner, ki se bori v Ukrajini in Afriki, vendar je bilo kasneje ugotovljeno, da gre za lažno novico.

V Avstriji 30 pušk na 100 prebivalcev

Po poročanju medijev naj bi strelec nosil dve vrsti orožja – pištolo in puško. Obe orožji naj bi imel v lasti zakonito.

Truplo 22-letnega osumljenca so našli v stranišču, domnevajo, da se je ustrelil.

Avstrija je sicer znana po tem, da ni težko dobiti dovoljenja za orožje. Avtomatsko orožje je prepovedano, vendar je polavtomatsko orožje in lahko orožje, kot so pištole in puške, pogosto. Glede na raziskavo o strelnem orožju, o kateri poroča DW, je v Avstriji 30 pušk na 100 prebivalcev.