Morda najbolj srhljiv posnetek od začetka vojne: Vstopili v predore Hamasa – in izpustili pse! Slišite, kako kričijo? (VIDEO)

Ofir Gendelman, tiskovni predstavnik izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, je na svojem X profilu, nekdanjemu Twitterju, delil neverjeten in grozljiv posnetek. Slednji prikazuje nekaj, kar je videti kot izraelski vojak, ki vdira v predore Hamasa v Gazi.

O Hamasovi mreži predorov je sicer že bilo govora, saj jih ta teroristična organizacija na oblasti v Palestini gradi že leta. Predori so razpršeni po celotnem območju Gaze, nekateri so globoki tudi do 10 metrov, znotraj pa je Hamas organiziral celotno logistiko – z elektriko, hrano, trgovinami, skladišči orožja itd. V nekem trenutku je IDF, izraelska vojska, vdrla v predore in na dejanskem videu je razvidno, da so izpuščeni v notranjosti tudi izurjeni psi. Pes se odpravi v temo predora in kmalu se zaslišijo teroristovi kriki.

»To morate videti. Poslušajte kričanje teroristov,« je zapisal Gendelman.

Erdogan prekinil stike z Netanjahujem

Sicer pa je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sporočil, da je prekinil stike z izraelskim premierjem Netanjahujem zaradi izraelskih napadov na oblegano območje Gaze. Ob tem je poudaril, da Turčija ne prekinja diplomatskih stikov z Izraelom.

»Netanjahu za nas ni več sogovornik v nobenem smislu. Izbrisali smo ga, prečrtali smo ga,« je Erdoganove besede sporočila njegova služba za stike z javnostmi. Turški predsednik je pri tem še ocenil, da je Netanjahu izgubil podporo svojih državljanov in da si želi pridobiti podporo za 'masakre' v Gazi s pomočjo 'verske terminologije'.

Poudaril je tudi, da Turčija ne prekinja diplomatskih stikov z Izraelom, ker da popolna prekinitev vezi ni mogoča, še posebno ne v mednarodni diplomaciji.