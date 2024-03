Mora skrbeti tudi Slovenijo? Tak je Putinov peklenski načrt za Balkan 2024

Ruski predsednik Vladimir Putin nikoli ni skrival svoje želje po oslabitvi Nata in vrnitvi Rusije na njene zgodovinske meje, in z rusko vojsko, ki je utrpela izgube v vojni z Ukrajino, bi lahko Moskva povzročala težav drugje na celini. V tem kontekstu marsikdo omenja območje Zahodnega Balkana. Tri desetletja po krvavem razpadu Jugoslavije so nedavni konflikti med Srbijo in Kosovom znova zanetili dolgoletne etnične konflikte.

Vladimir Putin. FOTO: Evgenia Novozhenina Reuters

Moskva zdaj podpihuje ogenj na Balkanu

Zato bi regionalna kriza dala Kremlju priložnost, da pridobi lokalni vpliv s trgovino z orožjem in posredovanjem, obenem pa preusmeri pozornost od Ukrajine in Rusiji omogoči vpliv na zahodne voditelje. To sta v svoji analizi za The Wall Street Journal zapisala Ivana Stradner in Mark Montgomery iz Foundation for Defense of Democracies.

Aleksandar Vučić.FOTO: Andrej Isakovic Afp

Urad direktorja ameriške nacionalne obveščevalne službe v poročilu z 5. februarja navaja, da leta 2024 pričakujejo povečano tveganje za medetnično nasilje na Zahodnem Balkanu.

Zakaj je Zahodni Balkan oopoln kandidat za spodbujanje nasilja? Kosovo ter Bosna in Hercegovina nista članici Nata in tako kot si Moskva prizadeva za prevlado v tem, kar imenuje ruski svet, Srbija že dolgo poziva k združitvi srbskega sveta. Leta 1998 je ta koncept spodbudil Srbijo k invaziji na Kosovo in da bi ustavila srbske kršitve človekovih pravic nad albanskim prebivalstvom, se je konflikt končal šele z vojaško intervencijo Nata marca 1999.

Aleksandar Vučić, Vladimir Putin in Milorad Dodik. FOTO: Marko Djurica Reuters/Andrej Isakovic Afp/Evgenia Novozhenina Reuters

Srbija ni edini sod smodnika Bosna in Hercegovina je na robu propada. Konec lanskega leta je voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik, še en ruski zaveznik, zagrozil, da se bo njegova Republika Srbska odcepila od preostalega dela države. V prihodnjih mesecih bi to lahko znova razvnelo etnično nasilje, v katerem je bilo med vojno v BiH od leta 1992 do 1995 ubitih več kot 100.000 ljudi.

Milorad Dodik. FOTO: Marko Djurica Reuters

Srbija še vedno ne priznava suverenosti Kosova, njen predsednik Aleksandar Vučić pa ob podpori Rusije izvaja pritisk na Kosovo. Beograd in Moskva tako pripravljata kampanjo nasilja in provokacij za letošnje leto, kot navajata avtorja omenjene raziskave.

Slovenija podpira predlog, da se del prihodkov od upravljanja ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru sankcij, porabi za financiranje nabav orožja za Ukrajino, je v Bruslju v sredo povedala ministrica Tanja Fajon.

Moskva izvaja operacije s provojnimi sporočili v Srbiji in pošilja orožje v Beograd, orožje dobavlja tudi Kitajska. Srbija se je odločila, da bo letos povečala izdatke za vojsko in še naprej gosti t.i humanitarni center, ki ga vodi Rusija, v bližini Natovega glavnega oporišča na Kosovu, za katerega zahodni obveščevalci pravijo, da služi kot ruski vohunski center.