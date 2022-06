Medtem ko je bila v pariškem Louvru nedavno žrtev napada s torto, je bila v Boliviji deležna posebnega poklona. Tamkajšnja umetnica je Mono Lizo preobrazila v andsko staroselko, imenuje pa se Cholita Mona Liza.

Slika od otroštva

Cholita tradicionalno velja za pripadnico južnoameriških skupnosti Kečvancev in Ajmarancev, mojstrovina Leonarda da Vincija pa nosi bolivijsko obleko, ki jo dopolnjujejo barvita ruta in viseči uhani. Zamisel o preobrazbi umetnostne ikone se je porodila 32-letni umetnici Claudii Callizayi iz bolivijskega mesta Kalla Baja, ki je sklenila slavne ženske, ovekovečene v likovnih stvaritvah, odeti v andske motive. Claudia je začela slikati v otroštvu; ker ni imela barv, se je najprej znašla s kamni in ustvarjala čudovite podobe. Pozneje se je odločila, da se bo izučila za učiteljico, a jo je umetnostna zgodovina prepričala, da se je likovni umetnosti povsem posvetila.

Opustila je kmetovanje ter se povsem posvetila umetnosti in kulturi.

Svoja dela tudi uspešno prodaja.

Mona Liza ima tako tudi južnoameriško različico, njena avtorica, sicer samska mati dveh otrok, zaposlena na ministrstvu za kulturo, pa je obdržala zamišljen pogled in skrivnostni nasmešek da Vincijeve mojstrovine. Redno prireja razstave in svoja dela uspešno prodaja, ravno njena Mona Liza v andski preobleki, ki jo je sicer ustvarila že v več različicah, je nedavno dobila novega lastnika. Na likovni poti Claudio oziroma Claudino, kot se je uveljavila v umetniških krogih, podpira vsa družina, zato je nedavno opustila kmetovanje in se povsem posvetila slikarstvu ter svojemu kulturnemu poslanstvu.