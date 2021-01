Modernino cepivo učinkovito tudi proti britanskemu in južnoafriškemu sevu

Modernino cepivo je poleg cepiva Pfizerja in BioNTecha edino cepivo proti covidu-19, doslej odobreno v EU. Obe cepivi temeljita na inovativni tehnologiji informacijske RNK. Sestavljeni sta iz genetske informacije RNK, zaradi česar celice v telesu začnejo ustvarjati protein S, na kar se bo odzval posameznikov imunski sistem in začel ustvarjati protitelesa in celice T, katerih glavni namen je prepoznavanje in uničevanje invazivnih patogenov ali okuženih celic.

Cepivo proti covidu-19 ameriškega podjetja Moderna je učinkovito tudi proti novima, bolj nalezljivima sevoma novega koronavirusa, ki so ju prvič odkrili v Veliki Britaniji in Južni Afriki, so potrdili v podjetju.V podjetju so učinkovitost svojega cepiva proti novim različicam koronavirusa ugotavljali v študiji na vzorcih krvi osmih posameznikov, ki so v prvi fazi kliničnega testiranja prejeli dva odmerka cepiva, in vzorcih krvi dveh primatov, ki so ju prav tako cepili z dvema odmerkoma, so zapisali v sporočilu za javnost na spletni strani Moderne.Preberite še:Ugotovili so, da cepljenje sproži nastanek protiteles proti vsem testiranim novim ključnim različicam. Med njimi sta tudi različica B.1.1.7, ki so jo najprej odkrili v Združenem kraljestvu, in različica B.1.351, ki so jo najprej odkrili v Južni Afriki.Pri britanski različici je bila raven protiteles visoka, in sicer na podobni ravni kot pri različicah, znanih pred tem. "Bistvenega vpliva na nevtralizacijo ni bilo opaziti niti pri vseh mutacijah, najdenih na različici B.1.1.7, niti pri določenih zaskrbljujočih ključnih mutacijah," so pojasnili v podjetju.Pri južnoafriškem sevu pa je bila raven protiteles proti virusu šestkrat nižja kot pri različicah, znanih pred tem. Vendar pa je vseeno dovolj visoka, da nudi zaščito. Posvarili so, da bi lahko nižja raven pomenila potencialno tveganje za to, da bi prej izgubili odpornost na to različico.