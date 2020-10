Močno se je treslo, sunek zaznali tudi v Sloveniji (VIDEO)

Potres z magnitudo 7,5 in epicentrom na morju ob obali ameriške zvezne države Aljaska je sprožil manjši cunami, ki je povzročil dva vala, visoka približno 130 centimetrov. Sledilo je več močnejših popotresnih sunkov z magnitudami 5,8, 5,7, 5,2 in 5,5.



Uro in pol dolg zapis potresa z žariščem na Aljaski ob 20.54 v ponedeljek po tamkajšnjem času so zaznali tudi v opazovalnici v Ljubljani, ki je od žarišča potresa oddaljena 8.690 kilometrov. Primarni potresni valovi so do nje potovali približno 12 minut, poroča Agencija za okolje RS (Arso).



Žarišče potresa je bilo približno slabih sto kilometrov od Sand Pointsa na polotoku Aleutian na jugozahodu Aljaske. Čutili so ga prebivalci okoliških mest, ki so se, ko so se oglasile sirene za cunami, umaknili na višeležeče predele.