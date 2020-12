Močno jih skrbi: odkrili nov, še bolj nalezljiv sev virusa

Panika zaradi novega seva

V Veliki Britaniji so odkrili še en sev novega koronavirusa, poimenovan 501.V2, ki je še bolj nalezljiv od zadnjega seva, za katerega so rekli, da je za okoli 70 odstotkov bolj nalezljiv, je sporočil britanski zdravstveni minister. Zadnji sev so potrdili tudi v Izraelu pri nekaj potnikih, ki so dopustovali na Otoku.»Zaznali smo dva primera novega seva tukaj v Britaniji,« je izjavil Hancock in dodal, da je šlo v obeh primerih za ljudi, ki so bili v kontaktu v zadnjih nekaj tednih z osebami, ki so pripotovale iz Južne Afrike. »Novi sev nas zelo skrbi, ker se lažje prenaša in se zdi, da je mutiral glede na na prvi novi sev, ki je bil odkrit pred časom,« je še dejal minister in napovedal, da so sprejeli takojšnjo prepoved potovanja v in iz Južne Afrike. Gre že za drugi sev v dveh tednih, ki ga je obelodanila britanska vlada.Že zaradi prvega seva so številne države zaprle svoje meje za potnike iz Velike Britanije, kjer je novi sev še zvišal število novih okužb. V zadnjih 24 urah so potrdili 39.327 okužb. V državi tik pred božičem v vse več delih uveljavljajo najstrožje ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.Pred dnevi potrjeni sev je tudi že v naši soseščini, potrdili so ga v Italiji , od evropskih držav še na Danskem in v Franciji. Slovenski premierje novi sev označil za grožnjo, ki postaja vse večja . Infektologinja, ki je na čelu strokovne skupine za boj proti epidemiji, pa je o tem, ali bi bil novi sev že lahko v Sloveniji, pojasnila, da tega še ne vemo, saj biologi še analizirajo naše seve Številni so zaskrbljeni, da zaradi novega seva cepiva, s katerimi bodo v prihodnjih dneh začeli cepiti tudi pri nas, ne bodo učinkovita, a večina strokovnjakov miri, da mutacija ni bila takšna, ki bi vplivala na to, kako se virus prilepi na celice.