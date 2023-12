Močno je počilo. Predsednika Bidna so agenti tajne službe takoj napotili v vozilo (VIDEO)

Ameriški predsednik Joe Biden je bil priča neljubemu dogodku, ki se je pripetil v nočnih urah. Po poročanju The Telegrapha, ki je na youtubu objavil tudi video dogajanja, se je v ameriški zvezni državi Delaware zgodila prometna nesreča. Avtomobil je trčil v terensko vozilo, ki je bilo del Bidnove ekipe. To se je zgodilo v bližini ameriškega predsednika.

Hitro so ga pospremili

Kot lahko vidimo na posnetku, je ameriški predsednik hodil proti vozilu, ko je naenkrat v daljavi močno počilo. Silovit trk ga je vidno presenetil. Obstal je in se z začudenjem ozrl proti kraju nesreče. Ekipa okrog njega, po poročanju The Telegrapha je šlo za agente tajne službe, ga je hitro pospremila proti vozilu, da bi bil na varnem.

V videu lahko vidimo, da je policija zelo hitro pristopila do osebe v svetlejšem vozilu, ki je bila udeležena v nesreči. Ni videti, da bi se ji ta upirala. To bi bilo še kako nesmiselno. Okrog ameriških predsednikov je vedno veliko policije oziroma varnostnega osebja in vsako upiranje ima lahko velike posledice.

Dogodek je povzročil nekaj preplaha, a kot poroča The Telegraph, Joe Biden in njegova žena Jill v njem nista bila poškodovana.