Močnejši potres v BiH ob meji s Hrvaško: treslo je dolgo in močno

Dokaj močan potres so zabeležili seizmografi Seizmološke službe z epicentrom med Sovičem in Grudom v sosednji Bosni in Hercegovini, 14 km vzhodno od Imotskega. Magnituda potresa je bila 4,4 stopnje po Richterjevi lestvici, intenziteta v epicentru pa V. stopnje po EMS-lestvici.

Čutili so ga po vsej Bosni in Hercegovini, tudi v Dalmaciji. »Bilo je kar močno,« piše uporabnik spletne strani EMSC, ki spremlja potrese. Spet drugi dodaja, da je »treslo močno in dolgo«. »Zibalo me je na stolu v pritličju ...«, »Močan potres, zibalo stvari«, »Mostarsko bolnišnico v 3. nadstropju je dobro zazibalo« ..., pišejo ljudje.

V BiH se je zadnji večji močan potres zgodil leta 2022 pri Stocu, in sicer z magnitudo 5,7 po Richterjevi lestvici. Takrat je zaradi poškodb umrla ena ženska, poškodovanih je bilo več kot 200 zgradb.