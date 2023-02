Močan veter potopil turistično ladjo v Budvi

Zaradi orkanskega vetra in snežnih neviht so danes v Srbiji zaprte številne ceste, več kot 25.000 ljudi je ostalo brez elektrike. V Črni gori je promet oviran zaradi podrtih dreves, vreme pa botruje številnim težavam tudi v Bosni in Hercegovini. Hladna vremenska fronta s sneženjem je zajela tudi Grčijo.

Veter potopil ladjo

Oblasti v črnogorskem obalnem mestu Budva so prebivalce opozorile, naj ostanejo doma, potem ko je močan veter v soboto uničil streho šole, podiral drevesa in ulično razsvetljavo, potopil turistično ladjo in oviral promet ob obali.

V Srbiji zaprtih več kot 250 km cest

Zaradi obilnih snežnih padavin - ponekod je snežna odeja visoka dva metra - je zaprtih več kot 250 kilometrov lokalnih cest na hribovitem jugovzhodu Srbije, poročajo lokalni mediji.

Bosanske oblasti so zaradi snežnih zametov in poledenelih cest prepovedale vožnjo težkih tovornjakov v višje ležečih predelih.

Hladna vremenska fronta s sneženjem je zajela tudi Grčijo, kar botruje težavam predvsem v cestnem in pomorskem prometu.

Meteorologi napovedujejo, da se bodo temperature pod lediščem in snežne nevihte na Balkanu nadaljevale tudi v prihodnjih dneh.