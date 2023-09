Močan potres stresel sosednjo državo, ljudje v paniki stekli na ulice

Italijansko deželo Toskana je davi stresel potres z magnitudo 4,8, poročajo italijanski mediji. Za zdaj ni poročil o gmotni škodi ali poškodovanih v potresu, ki so ga čutili tudi v sosednji deželi Emilija-Romanja.

Tla so se stresla davi ob 5.10 v pokrajini Firence. Kot je sporočil italijanski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV), je imel potres magnitudo 4,8, žarišče pa je bilo 8,4 kilometra po površjem Zemlje nedaleč od občine Marradi. Sledilo je več šibkejših popotresnih sunkov.

Potres so čutili v Firencah in sosednji dežela Emilija-Romanja. Prebivalci Marradija so v paniki stekli na ulice. Tamkajšnji župan občine Tommaso Triberti je sporočil, da potres ni povzročil večje gmotne škode ter da bodo šole danes zaprte.