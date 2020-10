Močan potres stresel evropski državi (VIDEO)

Potres z magnitudo 7 je ob 13.51 po tamkajšnjem času stresel območju zahodne obale Turčije in grških otokov v Egejskem morju, poroča BBC. Epicenter je bil okoli 17 kilometrov od obale province Izmir na zahodu Turčije in severno od grškega otoka Samos, čutili pa so ga tudi v Istanbulu in Atenah ter na Kreti.Potresu je sledilo še več popotresnih sunkov magnitud 4,1, 4,2 in 4,8, cunami, ki se je sprožil, pa je na otoku Samosu poškodoval stavbe.O morebitnih žrtvah za zdaj ni poročil, podobe, ki prihajajo iz Izmirja, pa razkrivajo porušene stavbe. Po poročanju prič so prebivalci pritekli na ulice, ko so se tla močno stresla. Agencija za okolje (Arso) poroča, da je tresenje tal povzročilo veliko gmotno škodo.Potresi v Turčiji so pogosti. Eden najhujših je bil leta 1999 v Izmirju, ko je umrlo okoli 17 tisoč ljudi.