INDONEZIJA

Močan potres jih je stresel med mašo, del cerkve se je zrušil, poškodovanih najmanj 29 ljudi (VIDEO)

Potres z magnitudo 6.0 je v zjutraj prizadel osrednji Sulavesi v Indoneziji.
Fotografija: Potres z magnitudo 6.0 je v zjutraj prizadel osrednji Sulavesi v Indoneziji. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Potres z magnitudo 6.0 je v zjutraj prizadel osrednji Sulavesi v Indoneziji. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

M. U.
17.08.2025 ob 09:23
17.08.2025 ob 09:24
M. U.
17.08.2025 ob 09:23
17.08.2025 ob 09:24

Čas branja: 1:40 min.

V potresu z magnitudo 6.0, ki je v zjutraj prizadel osrednji Sulavesi v Indoneziji, je bilo poškodovanih več deset ljudi, je sporočila državna agencija za blažitev posledic nesreč (BNPB). 

Potres, ki je bil na globini 10 km, je prizadel regijo Poso in ga je bilo čutiti na bližnjih območjih. Poškodovanih je bilo več stavb, vključno s cerkvijo, kjer je v času potresa potekala maša.

»Glede na trenutne podatke smo v vasi Masani v podokrožju Poso Pesisir zabeležili 10 poškodb,« je dejal Andi Sembiring, vodja oddelka za nujne primere in logistiko pri Regionalni agenciji za blaženje nesreč v osrednjem Sulawesiju (BPBD). Poškodovani so bili med potresom pri maši v cerkvi Elim v vasi. Ker je bila cerkev še vedno v prenovi, se je del stavbe v potresu zrušil. BNPB je kasneje poročala, da je bilo poškodovanih najmanj 29 prebivalcev, od tega dva v kritičnem stanju. Trinajst žrtev so evakuirali v regionalno splošno bolnišnico Poso.

Indonezija se nahaja na tako imenovanem pacifiškem ognjenem obroču, zelo seizmično aktivnem območju, kjer se stikajo različne plošče na zemeljski skorji in povzročajo veliko število potresov.

Zaenkrat ni poročil o smrtnih žrtvah, so še dodali pri BNBP. Do 7.10 po džakartskem času so zabeležili 10 popotresnih sunkov, vendar ni nevarnosti cunamija.

 

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

