Močan potres je stresel Hrvate: Že dolgo ni tako močno treslo. Še vedno nimamo elektrike ...

Na širšem območju Siska je bil nekaj pred 13. uro potres, poročajo prebivalci, pri čemer je v nekaterih delih županije izpadla električna energija. Po podatkih EMSC je imel potres magnitudo 4,3 po Richterjevi lestvici. Čutila so ga okoliška mesta v bližini Petrinje in Siska, vse do Zagreba, pa tudi v Bosni in Hercegovini.

»Strašen sunek, hiša se je dobesedno premaknila, grozljiv zvok grmenja,« poročajo prebivalci in dodajajo, da del Siska nima elektrike. »Že dolgo ni bilo tako močnega in dolgotrajnega potresa. Tresenje v hiši,« dodajajo. »Močan sunek in spremljajoče tresenje, zelo neprijetno, že dolgo se ni tako občutilo,« piše v komentarjih.

