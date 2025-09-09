Močan potres je stresel Grčijo (VIDEO)

Potres z magnitudo 5,3 po Richterjevi lestvici je ponoči prizadel grški otok Eubeja, močno pa so ga čutili tudi v Atenah, je sporočil Inštitut za geodinamiko Nacionalnega observatorija v Atenah. Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) je objavil, da je bila magnituda potresa 5,2.

Potres se je zgodil približno pol ure po polnoči po lokalnem času, epicenter pa je bil v morju, 45 kilometrov severovzhodno od grške prestolnice in 4 kilometre od obale kraja Nea Styra na jugozahodu otoka Eubeja, drugega največjega grškega otoka. O škodi za zdaj ni poročil.

Po navedbah grških medijev tudi še ni podatkov o morebitnih žrtvah ali materialni škodi.

Župan Marathona Stergios Tsirkas je za televizijsko postajo ERT povedal, da je bil potres zelo močan, a da za zdaj še nimajo informacij o posledicah.

Grčija leži na območju več geoloških prelomnic, zato jo pogosto prizadenejo potresi. Maja je potres z magnitudo 6,1 po Richterju stresel otok Kreto, čutili pa so ga celo v Egiptu in v Atenah. Januarja in februarja pa so zabeležili močno seizmično dejavnost na območju otoka Santorini v Egejskem morju.