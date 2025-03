Močan dež in toča zalila mesto pri sosedih, odneslo jaške, avtomobili padali v luknje (VIDEO)

V kratkem času je na Reki padla velika količina dežja, ki je v hipu zalila ulice in odtočne jaške, iz katerih je odtekala voda.

»Popoln kaos. Količina vode je tolikšna, da izbijajo jaški, avtomobili padajo v luknje. Bolje se je umakniti in počakati, da se to umiri,« je na Facebooku zapisal podvodni raziskovalec Velimir Vrzić.

Nenadna in velika količina dežja, ki je padla na mesto, je povzročila popoln kaos, poplavljene ceste pa so otežile gibanje vozil in pešcev. Deli mesta so popolnoma blokirani in neprehodni, ob tem navaja Rijeka Danas.