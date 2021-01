Množični protesti proti Putinu: 1800 aretiranih, preknili internet, telefone (VIDEO)

Prijeli tudi Navalnovo soprogo Julijo



Prekinili internet in telefonske povezave

Na protestih za izpustitev priprtega opozicijskega voditeljase je danes zbralo več deset tisoč ljudi, policija je v več kot 60 mestih v Rusiji prijela več kot tisoč ljudi. Novinarji in aktivisti poročajo, da je policija marsikje nasilno razganjala protestnike.Po podatkih nevladne organizacije OVD Info, ki spremlja aretacije na opozicijskih protestih, je policija doslej prijela okrog 1800 ljudi. Največ, več kot 600 je bilo aretiranih v Moskvi, v Sankt Peterburgu pa več kot 200 ljudi, izhaja iz podatkov na spletni strani organizacije.Francoska tiskovna agencija AFP dodaja, da policisti v Moskvi nasilno razganjajo zbrane s pomočjo gumijevk. O tem pričajo tudi na družbenih omrežjih objavljeni posnetki. Prišlo je tudi do spopadov med protestniki in policisti, ki so jih obmetavali s snežnimi kepami. Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da policisti prijete trpajo v policijska vozila. Dostop do spleta je bil ponekod onemogočen.Protesti so se zaradi časovne razlike najprej začeli na ruskem daljnem vzhodu in v Sibiriji, med drugim v mestih Vladivostok, Habarovsk in Čita. Največ ljudi se je nato zbralo v Moskvi, kjer je policija že pred protesti med drugim prijela tesno sodelavko Navalnega. Da je med prijetimi, je na Instagramu sporočila tudi njegova soprogaGlede na ocene novinarjev AFP se je v Moskvi na Puškinovem trgu in na sosednjih ulicah zbralo najmanj 10.000 ljudi, po navedbah nekaterih opozicijskih virov celo 15.000. Po oceni policije jih je bilo okrog 4000. Zbrani so med drugim vzklikali gesla Mi smo oblast, Putin je lažnivec, Navalni, s tabo smo in Svoboda za politične zapornike.Na protestih je bilo po poročanju ruske tiskovne agencije Tass lažje poškodovanih okrog 40 policistov.Zunanje ministrstvo je danes obtožilo ameriško veleposlaništvo v Moskvi, da je objavilo načrt poti predvidenih protestov in zaradi tega terjalo pojasnilo ameriških diplomatov. Veleposlaništvo je sicer objavilo opozorilo zaradi protestov in ameriškim državljanom v Rusiji priporočilo, naj se jim izognejo, pojasnjuje AFP.Na dogajanje v Rusiji se je prek Twitterja odzval visoki zunanjepolitični predstavnik EU, ki je zapisal, da dogodke spremlja z zaskrbljenostjo. »Obžalujem obsežna pridržanja, nesorazmerno rabo sile, prekinitve interneta in telefonskih povezav,« je zapisal in dodal, da bo v ponedeljek o »nadaljnjih korakih« razpravljal z zunanjimi ministri EU.Protesti v podporo Navalnemu so danes potekali tudi v Litvi in Estoniji. V estonski prestolnici Tallinn se je zbralo več sto ljudi, ki so se odpravili do ruskega veleposlaništva. V Vilniusu se je zbralo okrog 100 ljudi. O podobnih protestih poljska tiskovna agencija PAP poroča tudi iz Varšave in Krakova.Ekipa Navalnega, ki mu je sodišče odredilo pripor do 15. februarja, je pozvala k protestom v okoli 70 ruskih mestih. Ruske oblasti so napovedane shode razglasile za nezakonite in že pred njimi okrepile pritisk na opozicijske aktiviste. Policija pa je napovedala, da bo proteste zatrla.44-letni Navalni se je v nedeljo vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, v ponedeljek pa so po zaslišanju sporočile, da bo v priporu do 15. februarja.