Mnogi sanjajo o življenju v Evropi

V Afriki so se begunci začeli povezovati in skupaj reševati problematiko, ki pesti prisilno razseljene prebivalce v različnih afriških državah. Leta 2019 je bila ustanovljena mreža organizacij, ki jih vodijo begunci, The African Refugee Led Organization’s Network (ARELON). Vanjo so vključene nacionalne mreže organizacij, ki jih vodijo begunci v afriških državah. Ena močnejših je mreža iz Ugande. Država namreč gosti največ beguncev v podsaharski Afriki. Konec leta 2021 je tam bivalo več kot 1,5 milijona beguncev in prosilcev za azil, predvsem iz Južnega Sudana, Demokratične republike Kongo in Burundija.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Forum za enakopraven razvoj