Mnoge bi bile pastirice

Seznanile se bodo tudi s čebelarjenjem, pridelovanjem sira in trajnostnim turizmom. FOTO: Mimadeo/Getty Images

V številnih poklicih še vedno prevladujejo moški, nova španska šola pa si zato želi vzpostaviti novo ravnovesje. Šola za pastirice 21. stoletja bo ponudila izobrazbo 30 izbrankam (prijavilo se jih je 265), s tem pa bodo tudi podprli podeželje, ki ga v upanju na boljšo prihodnost številni zapuščajo in se selijo v mesta.V vaseh je tako čedalje več moškega in starejšega prebivalstva oziroma vse manj žensk, ki imajo zdaj novo spodbudo: ženske so nepogrešljive v regionalnem razvoju, poudarjajo v šoli za pastirice, kjer želijo tradicionalno moški poklic posodobiti in mu dati širšo veljavo.»Zdaj razmišljamo z ženske perspektive. Govorimo o ravnovesju med delom in življenjem, vzpostavljanju medsebojne podpore in sodelovanju,« je pojasnila, gonilna sila nove šole, ki ima sedež v Kantabriji, in dodala, da v državi obstajajo še druge pastirske šole, v katere se lahko vključijo tudi ženske, zato je priložnosti za izučitev v tej obrti dandanes veliko. Pastirice bodo po njeni oceni pomagale rešiti številne vasi in manjše kraje po državi, ki nevarno tonejo v pozabo, obenem pa ženske dodatno opolnomočiti in se pokloniti njihovemu delu ter sposobnostim, zato poudarjajo, da ima projekt tudi pomembno, morda celo zgodovinsko prelomno in družbeno vlogo.Kot poroča britanski časnik The Guardian, šolanje traja devet mesecev in vključuje 500 ur spletnega izobraževanja, ki med drugim ponuja znanje o trajnostnem kmetovanju in kombinaciji tradicionalnih ter tehnološko naprednih praks, denimo, uporabi dronov za nadzor čred. Vsake štiri tedne se bodo bodoče pastirice posvetile praktičnemu delu, seznanile pa se bodo tudi s čebelarjenjem, pridelovanjem sira in trajnostnim turizmom. In ker življenje na kmetiji običajno zahteva sodelovanje vse družine, se bodo lahko nekaterim delavnicam pridružili njihovi otroci.Prijavljene kandidatke prihajajo z vseh koncev države, večina pa si želi popolnega preobrata: mnoge so site izčrpavajočega življenja v mestu, druge so spoznale lepote podeželja med dolgo pandemijo in želijo zdaj tam začeti novo poglavje v življenju, tretje pa želijo ubežati nasilnim partnerjem.