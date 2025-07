Mlajšim od 16 let bodo prepovedali dostop do YouTuba

Avstralija bo na podlagi zakonodaje o družbenih medijih mlajšim od 16 let prepovedala dostop do spletne platforme za predvajanje video vsebin Youtube, je danes sporočila avstralska ministrica za komunikacije Anika Wells. Kot razlog je navedla potrebo po zaščiti otrok pred »plenilskimi algoritmi«, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Želimo, da otroci vedo, kdo so, preden platforme domnevajo, kdo so,« je poudarila Wells.

»Mlajši od 16 let ne bodo mogli imeti računov na YouTubu,« je v današnji izjavi za medije poudaril avstralski premier Anthony Albanese. Dodal je, da ne bodo mogli imeti računov niti na Facebooku, Instagramu, Snapchatu, TikToku, X in drugih platformah. »Želimo, da avstralski starši in družine vedo, da jih podpiramo,« je izpostavil.

YouTube je bil doslej izvzet

Avstralski parlament je že lani sprejel zakone, ki otrokom do 16. leta prepovedujejo dostop do družbenih omrežij, kot so Facebook, TikTok in Instagram. YouTube je iz te prepovedi izvzet, saj ga pogosto uporabljajo pri pouku.

Tiskovni predstavnik YouTuba je današnjo odločitev avstralske vlade označil za presenetljiv preobrat. »Naše stališče ostaja jasno: YouTube je platforma za deljenje videov z brezplačno knjižnico visokokakovostnih vsebin, ki se vedno pogosteje gledajo na televizijskih zaslonih,« je podjetje navedlo v izjavi za javnost. Poudarili so še, da YouTube ni družbeno omrežje.

Nova zakonodaja naj bi začela veljati 10. decembra.

Družbeni mediji, ki jim za neupoštevanje prepovedi grozijo kazni v višini do 49,5 milijona avstralskih dolarjev (32 milijonov ameriških dolarjev), so zakone označili za nejasne, problematične in sprejete v naglici.