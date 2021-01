Mladostnica razkrinkala družino

Zdaj jo rotijo, naj umakne objavo.

Nekoč je bila demokratka, vse odkar jeprevzel oblast v državi, pa je goreča republikanka, jo opisuje lastna hči. Američankase je v zadnjem času odtujila od družine zaradi skrajno desničarskih načel, odkar je izvedela, da je njena lastna mati sodelovala pri nasilnih izgredih v kongresu, pa jo je sklenila javno linčati. Osemnajstletnico je družina večkrat postavila pred vrata zaradi liberalnih načel, da je istospolno usmerjena, je bilo zapreprosto nezaslišano, tako tudi za njeno teto in strica. Prav ta trojica se je minuli teden odpravila v Washington in vdrla v Kapitol, Helenina mati pa je tam potegnila kratko, potem ko je izzivala temnopolto policistko.To je dolgo nadlegovala in nanjo vpila, potem pa jo zagrabila in ji poskušala iz rok iztrgati telefon, ko jo je doletel močan udarec v nos. Okrvavljena Theresa pa se je potem pojavila na družabnih omrežjih, kjer jo je prepoznala tudi zgrožena hči. In sklenila, da bo javnost opozorila na razbite družine, ki so posledica Trumpove nasilne administracije, je pojasnila. »Pozdravljena, mami, se spominjaš, ko si me vrgla iz hiše, ker sem se kljub tvojemu nasprotovanju udeležila protestov BLM (Temnopolta življenja štejejo), za katero si trdila, da je nasilna organizacija? Si na tem posnetku ti?« je zapisala in ponovno objavila posnetek ženske s krvavim obrazom, ki vpije, da jo je v obraz udarilo temnopolto dekle, na kar pa ji Helena v tvitu odgovarja: »Najbrž si hotela reči, da te je upravičeno udarila temnopolta policistka, ker si jo nadlegovala.«Spopad Theresine skupine se je sicer končal s solzivcem, razočarana Helena, ki je prepričana, da je Trump s svojo politiko številnim spral možgane, tudi njeni materi, teti in stricu, ki jo zdaj rotijo, naj odstrani svoje objave s twitterja, saj se bojijo obsodb in nasprotno mislečih, pa jih opozarja, da je zdaj hinavsko stisniti rep med noge in poklekniti: če si upajo, naj pogumno vztrajajo v svojem prepričanju in sprejmejo posledice svojih dejanj.