»Mladi in zdravi za koronavirusom umrejo v dveh dneh«

Respirator ni vsemogočen

V Srbiji 279 novih okužb s koronavirusom

Srbski kardiologje za tamkajšnje medije izjavil, da so obdukcije umrlih zaradi koronavirusa dale presenetljive in izjemno skrb vzbujajoče podatke.»V Srbiji so opravili 17 obdukcij, saj WHO ne priporoča obdukcije umrlih zaradi koronavirusa, ker obstaja veliko tveganje, da se bodo prisotni okužili. Ko gre za izsledke obdukcije, jih je treba poznati, predvsem pa naj jih mladi poznajo, da jih lahko vzamejo kot nekakšno opozorilo,« pravi dr. Ristić. Opozarja, da umirajo tudi mladi in tudi med tistimi, pri katerih so opravili obdukcijo, je največ mladih, ki so umrli v 24 do 48 urah.»To ni preprosta pljučnica ali prehlad, ampak resna bolezen. Na zmanjšanje aktivnosti bi morali vplivati z ozaveščanjem mladih in to je edini realen način za preprečevanje epidemije,« je jasen dr. Ristić za Pink.rs. Poudarja, da v tem trenutku mladi zbolijo z enakim tveganjem kot stari brez predhodnih bolezni. Ob tem opozarja, da virus povzroči okužbo, uniči pljuča, pri tistih, ki preživijo, pa pusti trajne posledice, škodljive za njihovo zdravje: šibkost, utrujenost ...Respiratorji, pravi, niso vsemogočni in omogočajo le zdravemu delu pljuč lažje dihati, medtem ko je del pljuč, ki je okužen, nepovratno uničen.V Srbiji so sicer v zadnjem dnevu potrdili 279 novih primerov koronavirusa in 12 smrti. Raste pa število ljudi na ventilatorjih, teh je rekordnih 154. V Bosni in Hercegovini so medtem v zadnjem dnevu potrdili 90 okužb, potem ko so prejšnji teden večkrat potrdili tudi po 300 okužb v enem dnevu.